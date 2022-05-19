«Безальтернативность Третьяка — преступление!» Фетисов раскритиковал выборы главы ФХР
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.
"Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что мы в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее в пользу будущего. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся… Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал.
Президент России многое вложил в хоккей, построив больше четырёхсот катков, была создана КХЛ и молодёжная лига… Сейчас — полный регресс. Должна была, по крайней мере, произойти какая-то борьба программ, команд и методик. Это напоминает мне беспредельную историю, когда кто-то получает карт-бланш без конкуренции. Наблюдая за тем, что происходит последние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР — не очень хорошая новость для российского хоккея.
Третьяк уже с 2006 года сидит на этой должности. Бюджет Федерации — запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет! Недавно на биатлонную программу приходил: бюджет всей Федерации равен заработной плате одного среднего футболиста. И да, люди показывают результаты, стремятся к чему-то. Очень неприятно об этом говорить.
Безальтернативность Третьяка — преступление! У нас есть Ковальчук, есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский — это все люди с опытом«, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Микеле Антоновым.