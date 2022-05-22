10-летний хоккеист попытался избить взрослых арбитров. Видео

Ворота второго состава защищал 10-летний Артемий Акшумов. При счете 1:10 он сбил соперника с ног клюшкой, за что получил двухминутное удаление. Через некоторое время он же в одной из атак на свои ворота ударил соперника клюшкой, за что был удален уже до конца матча.