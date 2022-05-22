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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10-летний хоккеист попытался избить взрослых арбитров. Видео

На турнире детских команд в Курганове (Свердловская область) среди хоккеистов 2011 года рождения произошел неординарный инцидент.

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На турнире играли два состава команд «Уралмаша» — ДЮСШ-19. Тренеры поделили составы на самых сильных и всех остальных.

Ворота второго состава защищал 10-летний Артемий Акшумов. При счете 1:10 он сбил соперника с ног клюшкой, за что получил двухминутное удаление. Через некоторое время он же в одной из атак на свои ворота ударил соперника клюшкой, за что был удален уже до конца матча.

Тогда Акшумов не справился с эмоциями: сначала напал на одного судью, ударив его несколько раз, а затем применил клюшку ко второму арбитру.

Видео инцидента на своем телеграм-канале разместил бывший защитник КХЛ Никита Щитов.

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