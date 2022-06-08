Белорусский клуб в следующем сезоне сыграет в МХЛ

«Динамо-Шинник» основали в 2010 году. На протяжении четырех сезонов хоккеисты этой команды выступали в МХЛ, трижды выходили в плей-офф. В МХЛ «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.

«Красноярские Рыси» — молодежная команда «Сокола» была образована перед сезоном-2011/2012 — будет играть в дивизионе «Серебряный» Восточной конференции.