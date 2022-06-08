Белорусский клуб в следующем сезоне сыграет в МХЛ
Клуб «Динамо-Шинник» из Бобруйска вступил в состав Молодежной хоккейной лиги. Также участником следующего сезона МХЛ стала команда «Красноярские Рыси» из Красноярска.
Клуб «Динамо-Шинник» из Бобруйска вступил в состав Молодежной хоккейной лиги. Также участником следующего сезона МХЛ стала команда «Красноярские Рыси» из Красноярска.
«Динамо-Шинник» основали в 2010 году. На протяжении четырех сезонов хоккеисты этой команды выступали в МХЛ, трижды выходили в плей-офф. В МХЛ «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.
«Красноярские Рыси» — молодежная команда «Сокола» была образована перед сезоном-2011/2012 — будет играть в дивизионе «Серебряный» Восточной конференции.
На протяжении пяти лет «Красноярские Рыси» выступали в первенстве МХЛ с 2016 по 2018 — в Национальной молодежной хоккейной лиге. Начиная с сезона-2018/2019, «Рыси» играли в первенстве ВХЛ, дважды подряд завоевали Кубок федерации.