Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.06
Колорадо
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Все события
Фоторепортажи
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
18:34 (мск), источник: Московский комсомолец

Белорусский клуб в следующем сезоне сыграет в МХЛ

Клуб «Динамо-Шинник» из Бобруйска вступил в состав Молодежной хоккейной лиги. Также участником следующего сезона МХЛ стала команда «Красноярские Рыси» из Красноярска.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Динамо-Шинник» основали в 2010 году. На протяжении четырех сезонов хоккеисты этой команды выступали в МХЛ, трижды выходили в плей-офф. В МХЛ «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.

«Красноярские Рыси» — молодежная команда «Сокола» была образована перед сезоном-2011/2012 — будет играть в дивизионе «Серебряный» Восточной конференции.

На протяжении пяти лет «Красноярские Рыси» выступали в первенстве МХЛ с 2016 по 2018 — в Национальной молодежной хоккейной лиге. Начиная с сезона-2018/2019, «Рыси» играли в первенстве ВХЛ, дважды подряд завоевали Кубок федерации.

 «Не рано ли им участвовать в оргиях?» Медведеву обвинили в развращении у...
Жена русской баскетболистки вошла в число самых влиятельных в мире
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь