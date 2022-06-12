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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ротенберг сообщил о запуске полноценной хоккейной лиги формата «3 на 3»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запуск полноценной хоккейной лиги для игры в формате «3 на 3» планируется в России, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат ФХР в формате «3 на 3» стартовал в воскресенье и пройдет до 14 июня. Каждый матч состоит из трех периодов по семь минут. В случае ничейного результата победитель определяется в серии послематчевых бросков. Роман Ротенберг выступает за команду из Санкт-Петербурга.

«У нас впереди много работы для развития хоккея в стране. В течение месяца мы определим сроки для запуска полноценной лиги в формате “3 на 3”. Мы дадим возможность играть в хоккей многим ребятам. Даже тем, кто имеет другую профессию. Вырученные средства пойдут на строительство новых катков, на детскую экипировку», — сказал Ротенберг журналистам.

Также он выразил мнение, что в будущем хоккей в формате «3 на 3» по уровню интереса может превзойти матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В этом есть развитие хоккея. Игра в таком формате очень интенсивная, динамичная, с обилием голевых моментов. Здесь никто не играет в откат, это невозможно. Уверен на 100 процентов, что нашим мальчишкам такие турниры будут нравиться больше, чем обзор матчей НХЛ», — добавил Ротенберг.

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