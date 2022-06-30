Хет-трик Овечкина помог победить команде Семина в его прощальном матче
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Команда двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина в его прощальном матче обыграла команду олимпийского чемпиона Павла Дацюка.
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Команда двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина в его прощальном матче обыграла команду олимпийского чемпиона Павла Дацюка.
Встреча, прошедшая в Красноярске на «Платинум Арене», завершилась со счетом 10:9 (5:2, 2:3, 3:4). В составе победителей по хет-трику оформили Александр Овечкин и Семин, также отличились Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Арсений Грицюк и Алексей Макеев. У проигравшей команды по два гола в активе Александра Гуськова, Максима Афиногенова и Даниса Зарипова, также шайбы забросили Илья Скворцов, Антон Бурдасов и Дацюк.
В прощальном матче Семина приняли участие девять чемпионов мира, три обладателя Кубка Стэнли и семь хоккеистов, завоевывавших Кубок Гагарина.
Уроженцу Красноярска Семину 38 лет. На протяжении карьеры в России он играл за «Трактор» (Челябинск), «Ладу» (Тольятти), «Химик» (Мытищи), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Магнитогорск) и подмосковный «Витязь», где в последнем для себя сезоне-2020/21 провел 40 матчей и набрал 19 очков (8 шайб + 11 передач). Также Семин провел 650 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в которых набрал 517 очков (239 шайб + 278 передач). В составе сборной России Семин стал чемпионом мира 2008 и 2012 годов.