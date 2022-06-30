Хет-трик Овечкина помог победить команде Семина в его прощальном матче

Встреча, прошедшая в Красноярске на «Платинум Арене», завершилась со счетом 10:9 (5:2, 2:3, 3:4). В составе победителей по хет-трику оформили Александр Овечкин и Семин, также отличились Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Арсений Грицюк и Алексей Макеев. У проигравшей команды по два гола в активе Александра Гуськова, Максима Афиногенова и Даниса Зарипова, также шайбы забросили Илья Скворцов, Антон Бурдасов и Дацюк.

В прощальном матче Семина приняли участие девять чемпионов мира, три обладателя Кубка Стэнли и семь хоккеистов, завоевывавших Кубок Гагарина.