Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею

Министерство будет заниматься этим вопросом вместе с образовательным фондом «Талант и успех» и органами публичной власти федеральной территории «Сириус». Срок доклада — до 1 сентября 2022 года и до 30 ноября 2022 года.

Более того, Путин поручил в срок до 1 октября образовательному фонду «Талант и успех» совместно с Минспортом России, Минобрнауки России и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» обеспечить создание Национальной молодёжной студенческой спортивной лиги и проведение на федеральной территории финальных соревнований этой лиги. Доклад — до 1 сентября 2022 года, далее — ежегодно.