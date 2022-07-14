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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству спорта провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодёжных команд.

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Источник: Reuters

Министерство будет заниматься этим вопросом вместе с образовательным фондом «Талант и успех» и органами публичной власти федеральной территории «Сириус». Срок доклада — до 1 сентября 2022 года и до 30 ноября 2022 года.

Более того, Путин поручил в срок до 1 октября образовательному фонду «Талант и успех» совместно с Минспортом России, Минобрнауки России и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» обеспечить создание Национальной молодёжной студенческой спортивной лиги и проведение на федеральной территории финальных соревнований этой лиги. Доклад — до 1 сентября 2022 года, далее — ежегодно.

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