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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казань устала от унылого хоккея: Знарок собрался смести конкурентов

«Ак Барс» в межсезонье собрал несколько звезд КХЛ, вернул Александра Радулова и назначил Олега Знарка главным тренером. Команда всерьез намерена вернуть в Казань Кубок Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

Из «Динамо» перебрались лучший бомбардир и, пожалуй, главный центр КХЛ с российским паспортом Вадим Шипачев, а также защитник, притягивающий к себе титулы, Вячеслав Войнов. Для небольшого и ограниченного потолком зарплат рынка Континентальной хоккейной лиги приобретение одного из перечисленных игроков — это уже событие. А Казань, подписав этих двух, а также экс-форварда «Авангарда» Кирилла Семенова, этот рынок оглушила.

Остались в команде местные звездочки Тимур Билялов, Дмитрий Воронков и Артем Галимов, продлен контракт с Дмитрием Кагарлицким, а Данис Зарипов не прочь поиграть еще, несмотря на прошлогодние планы закончить с хоккеем. Для укрепления обороны взяты опытные Динар Хафизуллин и Василий Токранов. На бумаге состав казанцев выглядит на уровне «дрим-тим» из сезона-2004/05. С поправкой на реалии текущего дня, конечно.

Не будет лучшего защитника Стивена Кэмпфера, ушедшего в «Динамо» форварда Джордана Уила, которые были в числе лидеров, но ставка на иностранцев в текущей ситуации дело рискованное. К игрокам из АХЛ можно присмотреться уже осенью, а сейчас важнее собрать все, что можно было в своем огороде. С этим «Ак Барс» успешно справился.

Игроки игроками, но больше всего успех казанцев будет зависеть не от селекции, а от Олега Знарка. С ним подписали годичный контракт, а условий для продления нужно выполнить немало. Во-первых, Казань заждалась Кубка Гагарина. Четыре года, пролетевших с момента победы «Ак Барса» Билялетдинова над ЦСКА, для болельщиков и, главное, спонсоров клуба — огромный промежуток. Даже финал конференции, то есть место в четверке, для них покажется неудовлетворительным результатом.

При этом конкуренция в лиге, несмотря на звездных новичков, у «Ак Барса» будет приличной. Составы магнитогорского «Металлурга» и «Трактора» кажутся хуже только на бумаге. И то чуть-чуть, а в сыгранности они превосходят казанскую команду. Чего ждать от топов Востока «Авангарда» и «Салавата Юлаева» пока непонятно, но на Западе есть ЦСКА, СКА и «Локомотив», которые способны остановить Знарка на пути к Кубку Гагарина.

Во-вторых, Казань соскучилась по красивому хоккею, чему-то отличному от роботизированной игры, которая была у команды Дмитрия Квартальнова. Пассивный хоккей или унылые победы с двумя-тремя заброшенными шайбами от состава с таким количеством мастеровитых игроков не примут. Стилем «бей-беги-толкайся» болельщики команды наелись надолго, и ожидания от «Ак Барса» Знарка совсем другие.

Также со Знарка спросят за развитие молодых игроков и воспитанников клуба. Руководство «Ак Барса» тратит огромные деньги на собственные кадры, в каждом интервью подчеркивает, что делает на них ставку. Заслуга того же Квартальнова в том, что он доверял своим и открыл немало новых имен. К примеру, Артем Галимов и Дмитрий Воронков при Зинэтуле Билялетдинове сидели в фарм-клубе, а со сменой тренера раскрылись и попали в сборную России. Можно вспомнить еще несколько подобных историй.

Знарок должен придерживаться этого курса. Сможет ли он, учитывая, что в его прежних командах молодым игрокам зачастую доставалась роль статистов? Получится ли у него, учитывая, что в этом «Ак Барсе» львиная доля игрового времени заочно уже распределена между звездными новичками? И как это сделать не в ущерб результату? Те же Галимов, Воронков или Илья Сафонов, если не почувствуют доверие тренера, через год-другой уедут за океан, куда их давно зовут. Шипачеву и Войнову далеко за 30.

Четвертый фактор — медийность. В «Ак Барсе» научились создавать хоккейное шоу и на площадке, и за ее пределами. От Знарка будут ждать и требовать большего, чем односложные ответы на пресс-конференциях. Зная о колючем характере тренера, как бы это не стало для него главной сложностью на новом месте.

Автор: Вадим Кузнецов

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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