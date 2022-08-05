Федерация хоккея России назвала сроки восстановления Мичкова

Мичков уже покинул расположение сборной России до 25 лет на турнире в Сочи. Планируется, что нападающий в составе СКА-1946 примет участие в Кубке губернатора Тульской области, который пройдет с 22 по 26 августа в Туле.

В четверг Мичков, выступая за команду сборной молодых звезд (до 25 лет), травмировался в матче против минского «Динамо». Во втором периоде форвард столкнулся с защитником белорусского клуба Алексеем Емелиным и не смог продолжить встречу. Арену 17-летний игрок покидал с перебинтованным коленом левой ноги.