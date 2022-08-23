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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Чернышенко потребовал провести проверку из-за темпа строительства арены в Новосибирске

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ход строительства ледовой арены в Новосибирске.

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Источник: Reuters

«Вице-премьер остался недоволен темпами работ. Отставание от графика составляет 78 дней. Кроме того, регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта», — цитирует пресс-службу Чернышенко «Интерфакс».

«На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы. Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается.

На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — сказал Чернышенко.

Изначально ледовая арена в Новосибирске строилась в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира, который должен был пройти в 2023 году, работы начались в 2019 году. Стоимость всего комплекса работ изначально оценивалась в 19,5 млрд рублей. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется осенью 2022 года.

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