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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Штаб СКА будет руководить сборной России U25 на Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, кто будет руководить национальной командой U25 на Кубке Первого канала.

СКА
Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Кто будет руководить сборной до 25 лет на Кубке Первого канала? Этот вопрос ещё мы обсуждаем. Ну, примерно мы понимаем, что это будет тренерский штаб СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала. Прежде это был этап Еврохоккейтура, однако с исключением России из международных соревнований и КПК был исключён. Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 12 по 18 декабря, в нём также примут участие сборные России, Беларуси и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет.

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