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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист забил гол броском с 60 метров

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Сарматов» защитник «Ладьи» Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот.

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На момент гола «Ладья» играла в меньшинстве. Бросок Авдюшкина застал вратаря соперников врасплох, и тот пропустил шайбу между ног. Удар был нанесен с противоположного конца площадки. Расстояние между воротами составляет почти 60 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ладья» обыграла «Сарматов» со счетом 5:1. В нынешнем сезоне МХЛ Авдюшкин сыграл восемь матчей и забил один гол.

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