Российский хоккеист забил гол броском с 60 метров

На момент гола «Ладья» играла в меньшинстве. Бросок Авдюшкина застал вратаря соперников врасплох, и тот пропустил шайбу между ног. Удар был нанесен с противоположного конца площадки. Расстояние между воротами составляет почти 60 метров.