Российский хоккеист забил гол броском с 60 метров
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Сарматов» защитник «Ладьи» Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Сарматов» защитник «Ладьи» Роман Авдюшкин забросил шайбу броском от своих ворот.
На момент гола «Ладья» играла в меньшинстве. Бросок Авдюшкина застал вратаря соперников врасплох, и тот пропустил шайбу между ног. Удар был нанесен с противоположного конца площадки. Расстояние между воротами составляет почти 60 метров.
«Ладья» обыграла «Сарматов» со счетом 5:1. В нынешнем сезоне МХЛ Авдюшкин сыграл восемь матчей и забил один гол.