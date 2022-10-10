Омский «Авангард» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Рябыкина
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Омский «Авангард» после неудачного старта сезона в КХЛ отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.
Омский «Авангард» после неудачного старта сезона в КХЛ отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Михаил Кравец.
В 16-ти проведенных матчах омичи сумели одержать всего шесть побед. Команда занимает скромное восьмое место в Восточной конференции.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поблагодарил Рябыкина за работу, отметив, что больше ждать в клубе не могли.
«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.