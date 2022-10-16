Как в СССР создали легендарную тройку Быкова. Великий тренер Тихонов долго перебирал варианты, чтобы найти идеал

Советский хоккей у многих болельщиков ассоциируется с размашистым, комбинационным и кружевным хоккеем. Отчасти такие ассоциации являются верными — в прошлом веке действительно играли более изобретательно, чем сейчас. Виной тому — недостаточная развитость этого вида спорта в эпоху СССР. Тогда еще не существовало сотен схем по игре в обороне, созданных для сдерживания атакующего потенциала противника. К тому же советская сборная всегда славилась талантливыми нападающими, поэтому игру от обороны болельщики национальной команды могли и не понять.

Чтобы добиться максимального уровня комбинационности, в СССР использовали наигранные сочетания — в то время все игроки национальный команды зачастую были сконцентрированы в 1−2 клубах, а потому на международном уровне тренеры сборной использовали уже обкатанные во внутреннем чемпионате тройки нападения и пары защитников. Если сейчас практически невозможно представить ситуацию, при которой звено выступает в одном и том же составе на протяжении двух-трех лет, то в советское время благодаря этому добывали золотые медали Олимпиад и чемпионатов мира.

Все дело в том, что чем дольше хоккеисты играют вместе, тем сильнее их взаимопонимание: игроки натурально начинают чувствовать друг друга затылком и без труда предсказывают следующие действия своего партнера. В истории советского хоккея было достаточно великих троек: Крутов — Ларионов — Макаров (КЛМ), Михайлов — Петров — Харламов, Шалимов — Шадрин — Якушев, Локтев — Альметов — Александров, и многие другие. Разумеется, какие-то сочетания получили большее признание, а о других вспоминают лишь от случая к случаю. Ко второй категории незаслуженно относится тройка Каменский — Быков — Хомутов. Все потому что трое одаренных форвардов играли в эпоху КЛМ и находились в их тени. В ЦСКА и сборной СССР Быков с партнерами номинально были лишь вторым звеном, поэтому все лавры доставались Ларионову и компании.

В этой связи уместно вспомнить, как вообще образовалась тройка Каменского, Быкова и Хомутова.

Первым из этого звена в ЦСКА оказался Андрей Хомутов, следующим в команду пришел Вячеслав Быков, а Валерий Каменский был призван в ряды армии в 1985 году, тогда же одаренный форвард сменил клубную прописку с «Химика» на ЦСКА. До прихода Каменского Быков и Хомутов играли вместе три года, а третий партнер постоянно менялся — мало кто мог сыграться с двумя легендарными форвардами, которые видят игру совершенно иначе, чем обычные хоккеисты.

Однако приход Каменского вывел игру звена на новый уровень. Когда их поставили вместе, то они сразу нашли взаимопонимание и набирали очки практически в каждом матче. Тогда-то все трое и добились наивысших достижений в карьере — выиграли Олимпиаду и два чемпионата мира. Также Каменский — Быков — Хомутов дважды становились победителями в номинации на самую результативную тройку чемпионата СССР.

«Хомутов — один из лучших моих партнеров за всю карьеру. Он мог решить исход любого матча. Таких разносторонних хоккеистов у нас в стране очень мало. Он выступал с тремя поколениями, а это само по себе удивительно. Я горжусь, что играл с ним в одном звене. Очень жаль, что не так много людей помнят Хомутова. Он как-то закрылся в Швейцарии, и пресса мало о нем пишет. С удовольствием поиграл бы с ним в составе ветеранов. Могу даже сказать, что они со Славой Быковым учили меня играть в хоккей», — вспоминал Каменский.

По словам будущего форварда «Колорадо», их сочетание подстегивало постоянное соперничество на тренировках с тройкой КЛМ. Каменский называл Крутова, Ларионова и Макарова лучшим звеном мира, поэтому обыграть их было дополнительной мотивацией, которая помогала расти в мастерстве и постоянно прогрессировать. Прогресс после таких тренировок почти всегда потом помогал достичь положительного результата в официальных матчах. Причем иногда тройка Быкова была даже результативнее, чем сочетание Ларионова.

«Я пришел в ЦСКА в 1982 году, Андрей тогда уже играл вместе с Виктором Жлуктовым. Нас объединили в сезоне-1984/85, и мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Виктор Васильевич Тихонов пробовал разные сочетания, я был в центре, а края постоянно менялись. В итоге он остановился на этом сочетании, и до конца карьеры мы были вместе», — рассказывал Быков.

Дороги великого звена разошлись в 1990 году. Именно тогда Быков и Хомутов вместо НХЛ предпочли уехать в Швейцарию и подписали контракты с «Фрибур-Готтероном». А Каменский через год после отъезда своих партнеров перебрался в НХЛ, где выиграл Кубок Стэнли.

«Если бы мы поехали всей нашей тройкой в НХЛ, то были бы там на ведущих ролях. Но ребята выбрали свой путь. Они подняли хоккей в Швейцарии на высокий уровень. Отыграли там достойно. Их до сих пор помнят, уважают и относятся как к звездам. Так что они в любом случае выиграли», — говорил Каменский.