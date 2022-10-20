Канадский вратарь Эндрю Хэммонд покинул «Трактор»
КХЛ: таблица и календарь
Контракт он расторг по собственному желанию.
Контракт он расторг по собственному желанию.
Канадский голкипер Эндрю Хэммонд покинул челябинский «Трактор». Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку», — сообщил гендиректор клуба Иван Савин.
Он поблагодарил вратаря за честную работу и пожелал успехов в будущем.
Эндрю Хэммонд подписал контракт с «черно-белыми» в сентябре этого года. Соглашение он заключал до конца сезона. За «Трактор» вратарь отыграл два матча.