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15:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Канадский вратарь Эндрю Хэммонд покинул «Трактор»

Контракт он расторг по собственному желанию.

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Источник: ХК "Трактор"

Канадский голкипер Эндрю Хэммонд покинул челябинский «Трактор». Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

«Контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста. Сегодня он возвращается домой в Северную Америку», — сообщил гендиректор клуба Иван Савин.

Он поблагодарил вратаря за честную работу и пожелал успехов в будущем.

Эндрю Хэммонд подписал контракт с «черно-белыми» в сентябре этого года. Соглашение он заключал до конца сезона. За «Трактор» вратарь отыграл два матча.

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