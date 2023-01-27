Вы не поверите: хоккеист из России может выиграть «Оскар»! Играл с чемпионами мира, а теперь снял кино про моржей

На днях на новостных порталах прошла удивительная новость: фильм 32-летнего российского режиссера Максима Арбугаева номинирован на «Оскар». Приковывает она внимание не только тем, что американская киноакадемия обратила внимание работу из России, но и то, что сам режиссер — бывший хоккеист. Это тянет на отдельную номинацию. Например, «перевоплощение года».

Если полнометражные художественные фильмы из России в этом году даже не стали выдвигать на «Оскар», то с документалками все иначе. Для этого не нужно решения президиума Киноакадемии России. Американская киноакадемия обратила внимание на картину «Выход», которая посвящена теме миграции моржей. По ходу сюжета животные забираются в дом героя — российского ученого по имени Максим Чакилев. Ему приходится жить по соседству с сотнями особей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8mKBZ9dy5fQ" title="Melting Sea Ice Pushes Walruses to the Brink | Haulout | The New Yorker Documentary" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Потенциальный оскароносный фильм — не первый для Максима. Всего в его фильмографии числятся четыре работы: «Генезис 2.0» (2018), «Бой» (2019), «Выход» (2022), «Кончится лето» (2022). Большинство из них являются победителями многих кинофестивалей. Но «Оскар», безусловно, может стать самой главной наградой, режиссерским пиком. Забавно, что восемь лет назад Арбугаев опубликовал шуточное фото, где он стоит с Беном Аффлеком и Джорджом Клуни на церемонии вручения кинопремии с Оскаром в руках.

«Я посвятил 15 лет профессиональному хоккею, пока не открыл в себе любовь к кинопроизводству. Тогда “Оскар” казался всего лишь детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли для хоккеиста. Я не задумывался всерьез об этом. Казалось, что это что-то за гранью реального. Но сейчас я безумно счастлив, что все так сложилось. Я до сих пор не могу поверить, что мы стали номинантами на “Оскар”. Своим фильмом мы хотели донести до людей, как важно задумываться над проблемой изменения климата и глобального потепления. Наша природа очень хрупка, и от этого страдают многие животные, обитающие в Арктике», — говорит Арбугаев.

Так как же он перешел от профессионального спорта к кинематографу? И каким был хоккеистом?

Максим имеет бурятские корни, но рос в Якутии. Там же, в не самом хоккейном регионе, он начал заниматься полюбившейся игрой. В 5 лет будущий режиссер впервые пришел в спортивный комплекс «Эллэй Боотур». Владимиров Афанасий Семенович — первый тренер Арбугаева — нашел его на массовом катании и пригласил в хоккейную секцию. А уже в 10 лет парень отправился в Хабаровск в спортивный интернат.

В какой-то момент Арбугаев оказался в Москве в школе «Крыльев Советов». Будучи 1991 г. р., он был партнером по команде Никиты Зайцева и Артема Воронина. Оба в 2011 году стали чемпионами мира среди молодежи. Максим в Баффало, как известно, не попал. Когда его сверстники покоряли МЧМ, он уже завершил профессиональную карьеру. Праворукий миниатюрный форвард из Якутии успел поиграть за «Атлант-2», а также провел 34 матча в Высшей лиге за команду из Оренбурга, в которых набрал 10 (7+3) очков.

«Мы с Максимом провели вместе сезон в “Крыльях Советов”, куда он пришел из детской школы “Русь”, где я тоже до девяти лет играл. Потом как это обычно бывает он перешел в школу “Крыльев Советов”, где была команда мастеров, и перспективы были явно лучше. После просмотра его сразу взяли, Максим всегда выделялся игрой на ведущих ролях. Он тогда был очень техничным, быстрым и подвижным игроком, который обладал, к тому же скромными габаритами. Макс владел бомбардирскими качествами, мог как забить, так и отдать. Год мы провели в одной команде, а дальше он сменил организацию, но куда он ушел я уже не помню», — рассказывает о бывшем партнере Артем Воронин.

Завершив карьеру в 19 лет, Арбугаев на год съездил в США для того, чтобы подучить английский язык. Вернувшись, он почти сразу поступил во ВГИК. Триггером для решения связать себя с кино послужила экспедиция с сестрой Евгенией на съемки документального проекта National Geographic об охотниках за бивнями мамонтов. Там молодой человек впервые взял в руки камеру и понял, что хочет заниматься документалистикой.

Собственно, и фильм «Выход», выдвинутый на «Оскар», Максим снимал с сестрой. Для нее фотографа-документалиста, которая является научным сотрудником National Geographic Society, это первый опыт в кино. Что до самого Арбугаева, то окончательно связи со спортом он не рвет. Еще в 2014-м будущий режиссер работал на Олимпиаде в Сочи, а спустя пять лет снял фильм «Бой». Лента повествует о паралимпийской сборной России по футболу слепых, которая готовится к важному в их жизни событию — чемпионату Европы. Это дипломный проект Максима, за которую он получил оценку «отлично».

«В последний раз мы с ним общались по телефону года четыре назад, когда собирались на ежегодную встречу игроков “Крыльев Советов” в Москве. У нас есть традиция встречаться каждое лето в Москве нашим 91-м годом, где мы проводим время вместе, общаемся и обмениваемся новостями. Но так как Макса не было в Москве, то он не смог к нам присоединиться. Конечно, будем ждать его этим летом с Оскаром или без. Очень рад за него, что он смог найти себя после хоккея и реализовать свои творческие способности. Красавец!», — продолжает Воронин.

Посвятив 15 лет хоккею, Максим Арбугаев не стал Овечкиным, не заиграл в НХЛ как Зайцев, не выиграл МЧМ как Воронин. Но он не потерялся в жизни, а даже найдя себя в совершенно новой сфере, пронес любовь к через жизнь и творчество. Тот самый фильм «Бой» он посвятил своему первому хоккейному тренеру. А там, кто знает, быть может документалку о возвращении сборной России на международную арену снимет оскароносный режиссер с хоккейным прошлым?