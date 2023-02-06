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18:56 (мск), источник: Sports.Ru

Путин наградил Романа Ротенберга и Жамнова орденом Почета, Старшинова — орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин наградил орденами Романа Ротенберга и Алексея Жамнова.

СКА
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Указом президента РФ вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также главный тренер сборной России Алексей Жамнов награждены орденом Почета.

Почетный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

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