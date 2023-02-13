Российский хоккеист лишился почки после матча

Инцидент произошел в гостевом матче против самарского ЦСК ВВС. 23-летний хоккеист неудачно столкнулся с соперником, после чего его пришлось госпитализировать. Врачи обнаружили, что у Стронова повреждена левая почка. Медики попытались спасти орган, однако это сделать не удалось. Состояние спортсмена оценивается как среднетяжелое.

В «Динамо» выразили слова поддержки Стронову и его близким. Они написали, что защитник должен бороться до последнего.