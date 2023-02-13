Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава
Калгари
Все события
11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист лишился почки после матча

Защитник клуба «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки после того, как получил травму в матче чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Наверх
Источник: ХК "Динамо-Алтай"

Инцидент произошел в гостевом матче против самарского ЦСК ВВС. 23-летний хоккеист неудачно столкнулся с соперником, после чего его пришлось госпитализировать. Врачи обнаружили, что у Стронова повреждена левая почка. Медики попытались спасти орган, однако это сделать не удалось. Состояние спортсмена оценивается как среднетяжелое.

В «Динамо» выразили слова поддержки Стронову и его близким. Они написали, что защитник должен бороться до последнего.

Встреча между командами состоялась 11 февраля и завершилась победой ЦСК ВВС по буллитам со счетом 3:2. В текущем сезоне Стронов провел за «Динамо‑Алтай» 23 матча, в которых набрал четыре очка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
Погиб оказавшийся под завалами турецкий футболист
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь