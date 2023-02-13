Российский хоккеист лишился почки после матча
Защитник клуба «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки после того, как получил травму в матче чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Защитник клуба «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки после того, как получил травму в матче чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Инцидент произошел в гостевом матче против самарского ЦСК ВВС. 23-летний хоккеист неудачно столкнулся с соперником, после чего его пришлось госпитализировать. Врачи обнаружили, что у Стронова повреждена левая почка. Медики попытались спасти орган, однако это сделать не удалось. Состояние спортсмена оценивается как среднетяжелое.
В «Динамо» выразили слова поддержки Стронову и его близким. Они написали, что защитник должен бороться до последнего.
Встреча между командами состоялась 11 февраля и завершилась победой ЦСК ВВС по буллитам со счетом 3:2. В текущем сезоне Стронов провел за «Динамо‑Алтай» 23 матча, в которых набрал четыре очка.