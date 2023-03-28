Василий Кошечкин, или Легенда № 83: яркие кадры из жизни прославленного хоккеиста

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В день рождения хоккеист объявил о завершении профессиональной карьеры.

Василий Кошечкин — обладатель множества титулов и наград. Одни из главных — Кубок Гагарина и золото Олимпийских игр 2018 года.

Он выступал в КХЛ на протяжении 15 сезонов, при этом 11 из них провёл в «Металлурге». В форме «сталеваров» он сыграл 428 игр в регулярке и 127 в плей-офф Кубка Гагарина. На его счету множество рекордов, которые ещё долгое время не смогут превзойти.

Василий Кошечкин — не просто легендарный вратарь «Металлурга». К слову, именно с «Магниткой» Василий Владимирович дважды завоёвывал Кубок Гагарина. Также два раза его признавали лучшим голкипером КХЛ. Василий Кошечкин — любимец болельщиков «Металлурга». Его действия в воротах сотни раз взрывали трибуны громкими аплодисментами и восторженными криками.

Спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко отметил, что в честь легендарного хоккеиста под своды арены «Металлург» обязательно поднимут именной стяг.