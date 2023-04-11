«Авангард» сыграл последний матч в плей-офф: 10 минорных фото
Омский клуб вёл 2:0. Но затем дал сопернику сравнять счёт и затем уступил в дополнительное время.
Омский клуб вёл 2:0. Но затем дал сопернику сравнять счёт и затем уступил в дополнительное время.
9 апреля омские хоккеисты сыграли пятый матч полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» на его льду и уступили в овертайме 2:3. Тем самым они вылетели из плей-офф.
Игру оценил главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.
Какой была игра — смотрите на фото от пресс-службы «Авангарда».