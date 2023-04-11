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08:19 (мск), источник: МК.RU Омск

«Авангард» сыграл последний матч в плей-офф: 10 минорных фото

Омский клуб вёл 2:0. Но затем дал сопернику сравнять счёт и затем уступил в дополнительное время.

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10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

9 апреля омские хоккеисты сыграли пятый матч полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» на его льду и уступили в овертайме 2:3. Тем самым они вылетели из плей-офф.

Игру оценил главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

Какой была игра — смотрите на фото от пресс-службы «Авангарда».

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 «Авангард» сыграл последний матч в плей-офф: 10 минорных фото
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