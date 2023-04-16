Ротенберг — о назначении в Россию U25: будет яркий хоккей, как в СКА, только ещё лучше
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост наставника сборной России U25.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост наставника сборной России U25.
«Возглавить сборную U25 — большая честь для меня. Маленьким мальчиком я не мог даже мечтать об этом. Всю жизнь шёл к тому, чтобы что-то полезное сделать для Родины. Всегда пытался делать всё, что могу полезного для России. Это серьёзный вызов, хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня — это легенды нашего хоккея, очень это ценю и уважаю. Огромное спасибо за доверие, всё только начинается.
Будем доказывать делом, продолжим показывать самый яркий хоккей, как было в СКА, только это сборная России, поэтому будем ещё лучше показывать, что наш хоккей — самый топовый уровень. Это нам открывает окно в будущем на чемпионат мира, на Олимпиаду. Это серьёзный вызов и очень эмоциональный день для меня. Будем работать круглосуточно, потом и кровью доказывать, что наш российский хоккей — лучший в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.