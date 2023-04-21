В Новосибирске выбрали нового тренера ХК «Сибирь»

Об этом сообщил гендиректор ХК Кирилл Фастовский в эфире радио «Городская волна» 30 апреля.

Называть имя нового наставника спортсменов запрещено, но его личность уже определили окончательно. Кто им будет, сообщат после подписания контракта, до конца недели.