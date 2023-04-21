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14:05 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске выбрали нового тренера ХК «Сибирь»

В Новосибирске выбрали нового главного тренера хоккейного клуба «Сибирь».

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Об этом сообщил гендиректор ХК Кирилл Фастовский в эфире радио «Городская волна» 30 апреля.

Называть имя нового наставника спортсменов запрещено, но его личность уже определили окончательно. Кто им будет, сообщат после подписания контракта, до конца недели.

Отметим, новый тренер займёт место Андрея Мартемьянова, который покинет пост 30 апреля 2023 года.

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