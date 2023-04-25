«Чайка» второй раз стала победителем Молодежной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/mhc_chaika

ТАСС, 25 апреля. Нижегородский клуб «Чайка» со счетом 3:2 после овертайма обыграл «Омских ястребов» в шестом матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча прошла во вторник в Нижнем Новгороде в присутствии 4 200 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Мисников (46-я минута), Василий Атанасов (47), Егор Виноградов (72). У «Омских ястребов» отличились Глеб Трикозов (5) и Тимофей Давыдов (52).

Генеральным директором «Чайки» является сын Валерия Харламова Александр Харламов.

«Чайка» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−2. Нижегородская команда второй раз стала обладателем Кубка Харламова, впервые «Чайка» выиграла трофей в сезоне-2014/15, в финальной серии оказавшись сильнее петербургского «СКА-1946» (4−1). В 2016 году «Чайка» играла в финальной серии, но уступила ярославскому «Локо» (1−4). «Омские ястребы» дважды выигрывали Кубок Харламова (2012, 2013), команда впервые уступила в финальной серии турнира.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Харламова является «Локо», выигрывавший турнир три раза. Дважды обладателем трофея становился московский клуб «Красная армия». По одному разу — «Стальные лисы» из Магнитогорска, «СКА-1946», московские «Спартак» и «Динамо».