Сборная по хоккею «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане

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Таким образом, сборная Беларуси стала победителем турнира в Астане, одержав две победы в двух матчах с общим счётом 13:4.

Сборная «Россия 25» заняла второе место с одной победой в двух матчах. Российская сборная 6 мая уступила в ключевом матче турнира белорусам со счётом 4:7.

Замкнула таблицу сборная Казахстана, которая проиграла оба своих матча с общим счётом 0:9.