Хоккеист команды «Россия 25» Хуснутдинов перенесет операцию
Нападающий успеет восстановиться к началу следующего сезона.
Нападающий успеет восстановиться к началу следующего сезона.
ТАСС, 10 мая. Нападающий СКА и команды «Россия 25» Марат Хуснутдинов перенесет операцию. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
«Уровень противостояния матчей в туре сборной настолько высокий, что нападающий команды “Россия 25” и СКА Марат Хуснутдинов получил травму — перелом. Ему предстоит операция. Игрок успеет восстановиться к началу следующего хоккейного сезона», — говорится в сообщении.
Хуснутдинов провел три матча за команду «Россия 25» — против белорусов в Челябинске (4:0, 6:2), а также против сборной Казахстана в Астане (3:0). В этих матчах форвард был капитаном команды. Оставшиеся игры, с белорусами в Астане и Красноярске, Хуснутдинов, по словам главного тренера команды Романа Ротенберга, пропустил из-за повреждения плеча.
В составе СКА Хуснутдинов в 63 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги набрал 41 очко по системе «гол+пас» (11+30), а в 16 матчах плей-офф — 7 (1+6) очков.