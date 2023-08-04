В Новосибирске на новой ледовой арене планируют провести форум по развитию хоккея

«В рамках этой арены, в рамках ее опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея», — сказал министр.

По словам Ахапова, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за 6−8 часов. «Она позволяет проводить очень масштабные мероприятия, не только концертные, но и образовательные», — сказал министр, пояснив, что на форум планируется пригласить участников из других субъектов РФ.

Как сообщалось ранее, первым официальным матчем на «Сибирь-Арене» станет встреча юниорских сборных России и Белоруссии по хоккею, которая пройдет 13 августа.

Открытие спортивного объекта станет продолжением Дня физкультурника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа. С 12:00 по местному времени (08:00 мск) на прилегающей к арене территории будет организована концертная программа. Церемония открытия начнется красочным шоу и продолжится матчем между сборными.