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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Белов возглавил новокузнецкий «Металлург»

Тренер Валерий Белов возглавил новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба клуба.

Металлург Нк
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Источник: Чемпионат.com

«В тренерском штабе команды “Металлург” произошли изменения. По соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Алексеем Медведевым. Новокузнецкий хоккейный клуб благодарит Алексея Анатольевича за совместную работу и желает успехов в дальнейшем продолжении карьеры!

Новым главным тренером “Металлурга” стал заслуженный тренер России Валерий Геннадьевич Белов. Генеральный директор новокузнецкого хоккейного клуба Андрей Денякин представил тренера на командном собрании», — сказано в сообщении клуба.

56-летний Белов в двух предыдущих сезонах являлся главным тренером тольяттинской «Лады», выступавшей в ВХЛ.

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