Павел Буре ответил на критику российских спортсменов от Доминика Гашека

"Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно. А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал. Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться. А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?