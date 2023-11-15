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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Буре ответил на критику российских спортсменов от Доминика Гашека

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре рассказал, как относится к критике российских спортсменов от чешского экс-голкипера Доминика Гашека.

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Источник: Чемпионат.com

"Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно. А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал. Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться. А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?

Намёк на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой? Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей. Они — отважные ребята. Но психология у них чуть другая«, — сказал Буре в интервью “Известиям”.

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