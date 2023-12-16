Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в матче Кубка Первого канала по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счетом 5:3 в матче второго тура Кубка Первого канала по хоккею. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Никита Гребенкин (13-я минута), Василий Глотов (39), Александр Никишин (57), Сергей Толчинский (59) и Илья Сафонов (60). У белорусов отличились Степан Фальковский (7), Роман Горбунов (36), Вадим Мороз (52).

В другом матче сборная Казахстана со счетом 3:1 обыграла команду «Звезды и ВХЛ». «Россия 25» с 4 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, далее идут команды Белоруссии (2), Казахстана (2), «Звезды и ВХЛ» (0). В заключительном туре «Россия 25» сыграет с казахстанцами, белорусы встретятся с командой «Звезды и ВХЛ». Команде «Россия 25» для победы в турнире достаточно не проиграть в основное время.

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название «Кубок Первого канала» соревнование носит с 2006 года.