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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У него с головой беда»: Кожевников — о словах Гашека про россиян

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего не допускать российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

«Кто он такой, чтобы давать советы нашим спортсменам? С головой беда, значит. Кто он вообще такой? Руководитель? Пускай своим игрокам дает такие рекомендации. Зачем он к нам лезет?» — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

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