«У него с головой беда»: Кожевников — о словах Гашека про россиян

«Кто он такой, чтобы давать советы нашим спортсменам? С головой беда, значит. Кто он вообще такой? Руководитель? Пускай своим игрокам дает такие рекомендации. Зачем он к нам лезет?» — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.