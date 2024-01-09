«У него с головой беда»: Кожевников — о словах Гашека про россиян

«Кто он такой, чтобы давать советы нашим спортсменам? С головой беда, значит. Кто он вообще такой? Руководитель? Пускай своим игрокам дает такие рекомендации. Зачем он к нам лезет?» — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.
МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.