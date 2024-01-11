В Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста под окнами многоэтажки

По сообщениям источника со ссылкой на главного тренера команды, тело юноши нашли под окнами многоэтажки.

Тренер команды сообщил, что разговаривал с мамой погибшего, но не знает никаких подробностей. Характеристика Небесова в команде была хорошей, мальчик активно общался в коллективе и не имел пагубных привычек.

Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, с родителями уже работают сотрудники Следственного комитета.