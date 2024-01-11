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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста под окнами многоэтажки

16-летний вратарь петербургского клуба «Динамо-Форвард» Глеб Небесов погиб, сообщает «Советский спорт».

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Источник: Чемпионат.com

По сообщениям источника со ссылкой на главного тренера команды, тело юноши нашли под окнами многоэтажки.

Тренер команды сообщил, что разговаривал с мамой погибшего, но не знает никаких подробностей. Характеристика Небесова в команде была хорошей, мальчик активно общался в коллективе и не имел пагубных привычек.

Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, с родителями уже работают сотрудники Следственного комитета.

Несколько дней назад в Екатеринбурге 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции на ключице. Во время этой операции у мужчины остановилось сердце.

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