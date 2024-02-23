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17:10 (мск), источник: ТАСС

Следующий хоккейный матч на Байкале пройдет 23 февраля 2025 года

В пятницу состоялся третий матч с участием звезд отечественного хоккея на льду озера Байкал.

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Источник: РИА "Новости"

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Следующий матч с участием звезд отечественного хоккея на льду озера Байкал пройдет 23 февраля 2025 года. Об этом ТАСС рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В следующем году мы сыграем 23 февраля. В таком же или даже расширенном составе», — сказал Кобзев.

В матче, который прошел в пятницу, встретились сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым и команда Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.

Хоккейный матч на льду озера Байкал проводился в третий раз. Игры призваны привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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