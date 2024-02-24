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11:49 (мск), источник: ТАСС

В Приамурье открылись российско-китайские зимние игры

На протяжении двух дней на реке Амуре пройдут соревнования по хоккею и авторалли.

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Источник: БЕЛТА

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Российско-китайские зимние игры открылись в Амурской области. На протяжении двух дней на реке Амуре пройдут соревнования по хоккею и авторалли, передает корреспондент ТАСС.

«Дорогие друзья, сегодня стоит замечательный солнечный день. Сегодня праздник спорта, праздник дружбы. Я желаю нашим спортсменам достойно выступить во имя дружбы России и Китая», — сказал на открытии игр министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он также обратился к спортсменам с речью на китайском языке и пожелал крепкого здоровья и дружественных взаимоотношений на много веков вперед.

Хоккейные матчи на Амуре пройдут 24 февраля. В них примут участие по три команды от каждой страны, в том числе от Амурской области — две группы благовещенского «Форварда»: хоккеисты 2012−2013 годов рождения под руководством Николая Жилина и 2007−2009 годов рождения, которыми будет руководить Евгений Кислов. В категории 40+ Приамурье представит благовещенская команда «Темп».

На следующий день на льду реки пройдет авторалли — полуфинальные и финальные заезды в трех классах автомобилей. Отборочные заезды гонщиков состоятся 24 февраля.

Также на Амуре презентовали первую Международную ледовую открытку. В ее создании принимали участие художники из России и Китая. Завершающие штрихи, помимо Чекункова, внесли губернатор Амурской области Василий Орлов и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Изображение медведя и панды с клюшками в руках сохранится вплоть до таяния льда.

В феврале 2023 года российско-китайские соревнования по хоккею на Амуре были возобновлены после трехлетнего перерыва. В 2024 году международные зимние игры пройдут с 24 по 25 февраля.

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