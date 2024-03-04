Победитель регулярки ВХЛ «Молот» выбыл в первом раунде плей-офф, уступив 16-й команде — «Соколу»

В противостоянии ⅛ финала «Молот» уступил 16-й команде чемпионата — красноярскому «Соколу». Счет в серии — 4−2. Шестая игра серии, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

По ходу регулярного чемпионата «Сокол» выиграл оба матча с «Молотом» (3:0, 2:1). В плей-офф «Сокол» победил, несмотря на крупное поражение во второй игре (0:8).