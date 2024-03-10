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19:08 (мск), источник: Sport24

Ротенберг после удаления в матче Медиалиги швырнул клюшку — она отлетела в сидящих рядом девушек: видео

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче Медийной хоккейной лиги.

СКА
Во время загрузки произошла ошибка.

Ротенберг вышел на лед в составе команды «Чисто Питер» против «Титана».

В одном из моментов Ротенберг был очень недоволен своим удалением и, находясь в штрафбоксе, на эмоциях бросил клюшку в борт. В результате клюшка отлетела в сидящих рядом девушек.

По ходу матча тренер клуба КХЛ несколько играл грубо, нарушая правила. Кроме того, Ротенберг не сумел реализовать буллит.

Встреча завершилась разгромной победой «Титана» со счетом 7:1.

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