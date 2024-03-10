Ротенберг после удаления в матче Медиалиги швырнул клюшку — она отлетела в сидящих рядом девушек: видео
Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче Медийной хоккейной лиги.
СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче Медийной хоккейной лиги.
Ротенберг вышел на лед в составе команды «Чисто Питер» против «Титана».
В одном из моментов Ротенберг был очень недоволен своим удалением и, находясь в штрафбоксе, на эмоциях бросил клюшку в борт. В результате клюшка отлетела в сидящих рядом девушек.
По ходу матча тренер клуба КХЛ несколько играл грубо, нарушая правила. Кроме того, Ротенберг не сумел реализовать буллит.
Встреча завершилась разгромной победой «Титана» со счетом 7:1.