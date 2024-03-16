Вратарь «СКА-Невы» Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству сейвов за матч

Этот матч не только вошёл в историю ВХЛ как второй по продолжительности (команды сыграли в общей сложности 158 минут, не доиграв всего две минуты до шестого овертайма), но и вошёл в историю хоккея благодаря тому, что голкипер хозяев Артемий Плешков установил в этой встрече мировой рекорд по количеству отражённых бросков за матч — 124.