В Голливуде не додумались! Вратарь системы СКА установил мировой (!) рекорд в чудо-матче
Артемий Плешков отразил 124 броска, но его «Нева» проиграла матч, который длился больше шести часов.
Артемий Плешков отразил 124 броска, но его «Нева» проиграла матч, который длился больше шести часов.
В ВХЛ сегодня мог определиться первый полуфиналист Кубка Петрова — тульский АКМ выиграл три первых матча серии со «СКА-Нева» и готовился закрывать серию в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что петербуржцы не взяли ни одного матча, назвать это противостояние простым для гостей было бы неправильно — в первой встрече АКМ пришлось отыгрываться со счёта 0:2, а вырвать победу они смогли только во втором овертайме. Туляки напоролись на голкипера армейцев Артемия Плешкова, который отразил 80 (!) бросков за матч, но в итоге пропустил четыре гола. Во втором матче, который состоялся на следующий день, сменщик Плешкова Кирилл Герасимюк пропустил уже шесть раз, а «Нева» забросила только дважды. Третий матч завершился со счётом 4:2.
Но мало кто мог ожидать того, что произошло сегодня — «СКА-Нева», которая в этой серии в качестве домашней арены использовала «Ледовый дворец», долгие годы служивший площадкой побед основного СКА, приложила максимум усилий, чтобы зацепить хотя бы один матч и вновь перевезти противостояние в Тулу. Но на другой стороне были твёрдо намерены завершить всё уже сегодня. Реальный шанс открыть счёт был у хозяев уже на шестой минуте — Кирилл Мельниченко заработал право исполнить буллит, но не смог переиграть Дениса Попова, который защищал ворота АКМ. Кто же мог подумать, что гол в этом матче будет всего один…
Команды безрезультатно пытались поразить ворота друг друга на протяжении всего матча — голкиперы поймали кураж и тащили всё, что летело в их сторону. 60 минут основного времени прошли без заброшенных шайб, при этом гости имели чуть больше возможностей забить — они нанесли 39 бросков в створ, в то время как «Нева» — только 31.
Как оказалось, это было только начало — в первом овертайме команды также не нашли ключей к воротам. Преимущество туляков только нарастало — игроки «Невы» начали заметно уставать и почти не угрожали Попову. Зато Плешков трудился в поте лица, но продолжал держать свои владения на замке. Шёл второй овертайм, за ним третий, четвёртый, но немногочисленные зрители в «Ледовом» так и не увидели голов.
Чистое время матча составляло 140 минут, и многие уже начали считать, сколько оставалось до рекорда — в 2018 году та же «Нева» в матче с петербургским «Динамо» провела на льду 163 минуты и 36 секунд. Всё шло к тому, что рекорд падёт сегодня — пятый овертайм также долгое время проходил без голов и постепенно приближался к завершению. Однако за две минуты до сирены шайба всё-таки оказалась в воротах Плешкова — Сергей Теряев сделал наброс от синей линии, и находившийся на пятаке Илья Шипов удачно подставил клюшку, положив конец не только этому драматическому чудо-матчу, но и всей серии. Говоря словами классика — в Голливуде до такого не додумались!
Особенно обидно должно быть Плешкову — было видно, с каким трудом ему давался каждый последующий сейв, но он всё же находил в себе силы продолжать игру. По итогам матча Артемию покорился мировой рекорд: он отразил 124 (!!!) из 125 бросков — никому в истории ещё не удавалось парировать столько за одну игру. Плешков превзошёл показатель Александра Бородули из белорусской «Юности», которому принадлежало предыдущее достижение — 107 отражённых бросков.
Впрочем, вряд ли это сейчас сильно радует Плешкова — после восьми периодов напряжённой борьбы его команда прекратила борьбу за Кубок Петрова и досрочно завершила сезон. Но нет сомнений, что у 21-летнего голкипера впереди большое будущее.
Дмитрий Сторожев