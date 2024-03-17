В Голливуде не додумались! Вратарь системы СКА установил мировой (!) рекорд в чудо-матче

Вратарь системы СКА Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отражённых бросков, ВХЛ, 124 сейва, АКМ | Источник: Чемпионат.com

В ВХЛ сегодня мог определиться первый полуфиналист Кубка Петрова — тульский АКМ выиграл три первых матча серии со «СКА-Нева» и готовился закрывать серию в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что петербуржцы не взяли ни одного матча, назвать это противостояние простым для гостей было бы неправильно — в первой встрече АКМ пришлось отыгрываться со счёта 0:2, а вырвать победу они смогли только во втором овертайме. Туляки напоролись на голкипера армейцев Артемия Плешкова, который отразил 80 (!) бросков за матч, но в итоге пропустил четыре гола. Во втором матче, который состоялся на следующий день, сменщик Плешкова Кирилл Герасимюк пропустил уже шесть раз, а «Нева» забросила только дважды. Третий матч завершился со счётом 4:2.

Но мало кто мог ожидать того, что произошло сегодня — «СКА-Нева», которая в этой серии в качестве домашней арены использовала «Ледовый дворец», долгие годы служивший площадкой побед основного СКА, приложила максимум усилий, чтобы зацепить хотя бы один матч и вновь перевезти противостояние в Тулу. Но на другой стороне были твёрдо намерены завершить всё уже сегодня. Реальный шанс открыть счёт был у хозяев уже на шестой минуте — Кирилл Мельниченко заработал право исполнить буллит, но не смог переиграть Дениса Попова, который защищал ворота АКМ. Кто же мог подумать, что гол в этом матче будет всего один…

Команды безрезультатно пытались поразить ворота друг друга на протяжении всего матча — голкиперы поймали кураж и тащили всё, что летело в их сторону. 60 минут основного времени прошли без заброшенных шайб, при этом гости имели чуть больше возможностей забить — они нанесли 39 бросков в створ, в то время как «Нева» — только 31.

Как оказалось, это было только начало — в первом овертайме команды также не нашли ключей к воротам. Преимущество туляков только нарастало — игроки «Невы» начали заметно уставать и почти не угрожали Попову. Зато Плешков трудился в поте лица, но продолжал держать свои владения на замке. Шёл второй овертайм, за ним третий, четвёртый, но немногочисленные зрители в «Ледовом» так и не увидели голов.

Чистое время матча составляло 140 минут, и многие уже начали считать, сколько оставалось до рекорда — в 2018 году та же «Нева» в матче с петербургским «Динамо» провела на льду 163 минуты и 36 секунд. Всё шло к тому, что рекорд падёт сегодня — пятый овертайм также долгое время проходил без голов и постепенно приближался к завершению. Однако за две минуты до сирены шайба всё-таки оказалась в воротах Плешкова — Сергей Теряев сделал наброс от синей линии, и находившийся на пятаке Илья Шипов удачно подставил клюшку, положив конец не только этому драматическому чудо-матчу, но и всей серии. Говоря словами классика — в Голливуде до такого не додумались!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-150501268&hd=2&id=456252108&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно обидно должно быть Плешкову — было видно, с каким трудом ему давался каждый последующий сейв, но он всё же находил в себе силы продолжать игру. По итогам матча Артемию покорился мировой рекорд: он отразил 124 (!!!) из 125 бросков — никому в истории ещё не удавалось парировать столько за одну игру. Плешков превзошёл показатель Александра Бородули из белорусской «Юности», которому принадлежало предыдущее достижение — 107 отражённых бросков.

Впрочем, вряд ли это сейчас сильно радует Плешкова — после восьми периодов напряжённой борьбы его команда прекратила борьбу за Кубок Петрова и досрочно завершила сезон. Но нет сомнений, что у 21-летнего голкипера впереди большое будущее.