«СКА-1946» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал плей-офф Молодежной хоккейной лиги
Команда из Петербурга победила со счетом 5:4 в овертайме третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ.
Команда из Петербурга победила со счетом 5:4 в овертайме третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб «СКА-1946» обыграл московский «Спартак» в овертайме со счетом 5:4 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей хет-триком отметился Иван Демидов (44, 54, 68-я минуты), также отличились Владислав Романов (21) и Семен Синяткин (57). У «Спартака» голы забили Олег Трофимчук (6, 15), Алексей Красничук (40), Егор Варюшкин (43).
Игроки «Спартака» провели матч со «СКА-1946» в форме с траурными повязками в память о погибших во время теракта в подмосковном Красногорске.
«СКА-1946» выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. В полуфинале петербуржцы сыграют с победителем серии между челябинскими «Белыми медведями» и «Омскими ястребами». После четырех матчей счет в серии 2−2. В другом полуфинале действующий обладатель Кубка Харламова нижегородская «Чайка» сыграет с ярославским «Локо».