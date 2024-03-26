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15:50 (мск), источник: ТАСС

«СКА-1946» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал плей-офф Молодежной хоккейной лиги

Команда из Петербурга победила со счетом 5:4 в овертайме третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб «СКА-1946» обыграл московский «Спартак» в овертайме со счетом 5:4 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей хет-триком отметился Иван Демидов (44, 54, 68-я минуты), также отличились Владислав Романов (21) и Семен Синяткин (57). У «Спартака» голы забили Олег Трофимчук (6, 15), Алексей Красничук (40), Егор Варюшкин (43).

Игроки «Спартака» провели матч со «СКА-1946» в форме с траурными повязками в память о погибших во время теракта в подмосковном Красногорске.

«СКА-1946» выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. В полуфинале петербуржцы сыграют с победителем серии между челябинскими «Белыми медведями» и «Омскими ястребами». После четырех матчей счет в серии 2−2. В другом полуфинале действующий обладатель Кубка Харламова нижегородская «Чайка» сыграет с ярославским «Локо».

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