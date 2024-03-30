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18:16 (мск), источник: ТАСС

«Югра» обыграла действующего чемпиона ВХЛ «Химик» в четвертьфинале плей-офф

Серия завершилась со счетом 4−3.

Источник: БЕЛТА

ТАСС, 30 марта. «Югра» из Ханты-Мансийска со счетом 4:2 обыграла воскресенский «Химик» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ханты-Мансийске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Авраменко (31-я минута), Ильдар Шиксатдаров (40), Егор Черников (44) и Максим Кицын (59). У проигравших отличились Владислав Джиошвили (20) и Кирилл Кондырев (37).

«Югра» выиграла серию со счетом 4−3. «Химик» является командой системы московского «Спартака». В прошлом сезоне коллектив из Воскресенска стал победителем плей-офф и завоевал Кубок Петрова.

По итогам регулярного чемпионата «Югра» заняла 5-е место, «Химик» стал 6-м. В полуфинале «Югра» сыграет с тульской командой АКМ. В другом полуфинале встретятся тюменский «Рубин» и «Нефтяник» из Альметьевска.

«Югра» выиграла Кубок Петрова в 2021 году.

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