Воронин: у санкт-петербургского «Динамо» есть идеи сделать клуб КХЛ

«С “Динамо” из Санкт‑Петербурга подписан договор о взаимном обмене игроками. Подготовлены документы, у них есть идеи сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков.



Кроме всего прочего, мы бы хотели, чтобы команда ВХЛ была помощнее, и чтобы она была источником кадров для команды КХЛ. На неё обращает большое внимание и тренерский штаб команды КХЛ, и спортивный директор», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.