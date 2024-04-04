Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
Все события
01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

16-летнего хоккеиста «Крыльев Советов» госпитализировали после матча первенства Москвы

Нападающий «Крыльев Советов» получил рубленую рану в матче за третье место первенства Москвы против «Спартака» среди команд 2006−2007 годов рождения.

16-летнего хоккеиста «Крыльев Советов» госпитализировали после матча первенства Москвы | Источник: Спорт-Экспресс

После произошедшего 16-летнего хоккеиста госпитализировали.

«Хоккеист был госпитализирован в связи с нанесением коньком рубленой раны коленного сустава», — приводит ТАСС слова одного из работников скорой помощи.

Игра завершилась победой «Крыльев» — 3:2.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь