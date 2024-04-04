16-летнего хоккеиста «Крыльев Советов» госпитализировали после матча первенства Москвы
Нападающий «Крыльев Советов» получил рубленую рану в матче за третье место первенства Москвы против «Спартака» среди команд 2006−2007 годов рождения.
Нападающий «Крыльев Советов» получил рубленую рану в матче за третье место первенства Москвы против «Спартака» среди команд 2006−2007 годов рождения.
После произошедшего 16-летнего хоккеиста госпитализировали.
«Хоккеист был госпитализирован в связи с нанесением коньком рубленой раны коленного сустава», — приводит ТАСС слова одного из работников скорой помощи.
Игра завершилась победой «Крыльев» — 3:2.