Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Сиэтл
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
74
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
22:30
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Рейнджерс
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Вашингтон
42
Все события
12:46 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер Гришин покинет фарм-клуб «Спартака» «Химик»

Под руководством специалиста подмосковный клуб в прошлом сезоне стал победителем Всероссийской хоккейной лиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Игорь Гришин не продолжит работу на посту главного тренера подмосковного «Химика», являющегося фарм-клубом «Спартака». Об этом журналистам сообщил спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду, — сказал Беляев. — Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не то, что неожиданное, мы думали, что это возможно».

Под руководством Гришина «Химик» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги. В сезоне-2022/23 он возглавлял «Спартак», но покинул пост по собственному желанию.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь