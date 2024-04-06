Главный тренер Гришин покинет фарм-клуб «Спартака» «Химик»

«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду, — сказал Беляев. — Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не то, что неожиданное, мы думали, что это возможно».