Главный тренер Гришин покинет фарм-клуб «Спартака» «Химик»
Под руководством специалиста подмосковный клуб в прошлом сезоне стал победителем Всероссийской хоккейной лиги.
Под руководством специалиста подмосковный клуб в прошлом сезоне стал победителем Всероссийской хоккейной лиги.
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Игорь Гришин не продолжит работу на посту главного тренера подмосковного «Химика», являющегося фарм-клубом «Спартака». Об этом журналистам сообщил спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду, — сказал Беляев. — Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не то, что неожиданное, мы думали, что это возможно».
Под руководством Гришина «Химик» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги. В сезоне-2022/23 он возглавлял «Спартак», но покинул пост по собственному желанию.