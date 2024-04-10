Команда «Динамо-Нева» впервые стала чемпионом Женской хоккейной лиги

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ТАСС, 10 апреля. Петербургская команда «Динамо-Нева» обыграла красноярскую «Бирюсу» со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала победителем турнира. Встреча прошла в Красноярске.

Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Александра Вафина (25-я, 40-я минуты) и Ксения Пономарева (46). У проигравших дважды отличилась Оксана Митрофанова (38, 53). Счет в серии стал 4−1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

По итогам регулярного чемпионата команда «Динамо-Нева» заняла четвертое место, «Бирюса» стала третьей. В четвертьфинале команда из Санкт-Петербурга обыграла челябинский клуб «Белые медведицы» (3−0 в серии), а в полуфинале оказалась сильнее победителя регулярного чемпионата и прошлогоднего чемпиона уфимской «Агидели» (3−1). «Бирюса» в четвертьфинале обыграла подмосковное «Торнадо» (3−0), в полуфинале — нижегородское «Торпедо» (3−1).

«Агидель» и «Торпедо» стали бронзовыми призерами чемпионата. Третье место в общей таблице заняла команда из Уфы, так как она располагалась выше по итогам регулярного чемпионата.