Команда «Динамо-Нева» впервые стала чемпионом Женской хоккейной лиги
В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга обыграл красноярскую «Бирюсу».
В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга обыграл красноярскую «Бирюсу».
ТАСС, 10 апреля. Петербургская команда «Динамо-Нева» обыграла красноярскую «Бирюсу» со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала победителем турнира. Встреча прошла в Красноярске.
Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Александра Вафина (25-я, 40-я минуты) и Ксения Пономарева (46). У проигравших дважды отличилась Оксана Митрофанова (38, 53). Счет в серии стал 4−1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
По итогам регулярного чемпионата команда «Динамо-Нева» заняла четвертое место, «Бирюса» стала третьей. В четвертьфинале команда из Санкт-Петербурга обыграла челябинский клуб «Белые медведицы» (3−0 в серии), а в полуфинале оказалась сильнее победителя регулярного чемпионата и прошлогоднего чемпиона уфимской «Агидели» (3−1). «Бирюса» в четвертьфинале обыграла подмосковное «Торнадо» (3−0), в полуфинале — нижегородское «Торпедо» (3−1).
«Агидель» и «Торпедо» стали бронзовыми призерами чемпионата. Третье место в общей таблице заняла команда из Уфы, так как она располагалась выше по итогам регулярного чемпионата.
ЖХЛ была образована в 2015 году. Команда «Динамо-Нева» впервые стала победителем турнира и чемпионом России. Четыре раза чемпионом становилась «Агидель», по два раза — «Торнадо» и китайская команда «КРС Ванке Рэйс», которая не выступала в нынешнем сезоне.