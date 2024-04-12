Роман Ротенберг обвинил МХЛ в непрофессионализме

«Это не самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно.



Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьёзные игроки, серьёзный тренерский штаб. Почему такое отношения к команде, клубу?», — сказал Ротенберг в интервью «Матч ТВ».