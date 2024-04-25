Питер — чемпионы! Молодёжка СКА прихлопнула «Локо» четырежды подряд, взяв трофей МХЛ

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Система «Локомотива» могла во второй раз за два дня проиграть решающий матч сезона — молодёжка железнодорожников на родном льду принимала «СКА-1946» в пятой игре финала Кубка Харламова. Ярославцы выиграли стартовую встречу в серии, однако затем армейцы одержали три победы подряд и приехали в гости закрывать вопрос о чемпионстве. Состав петербуржцев, однако, недосчитался лидера команды и лучшего бомбардира плей-офф — Иван Демидов, получивший повреждение в предыдущем матче, сегодня оказался вне заявки. Впрочем, талантливый нападающий отправился на выезд, а его джерси, подобно практике основного состава, висело на скамейке «сорок шестых».

«Локо», напротив, получил усиление из первой команды — Даниил Бут и Дмитрий Симашев, присутствовавшие в заявке «Локомотива» на четвёртом матче финала Кубка Гагарина, сегодня вышли в составе молодёжки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241272&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы активно начали матч и даже открыли счёт на первой минуте. Правда, сделали это с нарушением правил — капитан петербуржцев Семён Синяткин так хотел вывести свою команду вперёд, что решил сыграть в футбол вместо хоккея. Акцентированное движение коньком было видно невооружённым глазом — даже странно, что судьям потребовался повтор, чтобы отменить взятие ворот.

Возможности открыть счёт по правилам команды искали в неравных составах — и если железнодорожники преуспели в этом не сразу, то СКА сделал это с первой же попытки. Абсолютно неоправданное удаление Ильи Роговского привело к неплохой комбинации, которая закончилась точным броском Григория Осипова из левого круга вбрасывания. Форвард отличился во второй игре подряд — в прошлом матче на его счету был дубль.

«Локо» успел отыграться до перерыва — следующее удаление армейцев с передач вновь прибывших Бута и Симашева реализовал Ярослав Лабуткин. Гол получился почти идентичным тому, что ярославцы пропустили в начале периода, разве что точный бросок был нанесён уже из правого круга.

Под занавес двадцатиминутки хозяева вновь оказались в меньшинстве. «Локо» почти выстоял, однако незадолго до выхода Ивана Пирогова из штрафного бокса другой Иван — Выдренков — вернул преимущество «сорок шестым» и досрочно освободил защитника железнодорожников.

До конца второй трети у обеих команд были шансы изменить счёт, однако ни те, ни другие не смогли этого сделать, оставив всю интригу на заключительные 20 минут основного времени. Но они оказались безголевыми. Оборона СКА вместе с голкипером Павлом Мойсевичем удержала победный счёт, и армейская молодёжка завоевала Кубок Харламова. Второй за три последних сезона. Ну, а ярославская команда второй раз за два дня отдаёт трофей сопернику на своём льду.

Дмитрий Сторожев