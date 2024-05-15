«Народ по-прежнему хочет видеть игры сборной России» | Источник: Известия

Российский хоккейный сезон официально завершился 13 мая, когда состоялись церемония закрытия сезона КХЛ и итоговое общее собрание руководителей клубов лиги. В этот же день комитет Государственной думы по развитию физической культуры и спорта проводил совещание с кандидатом в министры спорта РФ Михаилом Дегтяревым. В обоих мероприятиях участвовал Владислав Третьяк, входящий в соответствующий думский комитет и возглавляющий Федерацию хоккея России (ФХР).

В интервью «Известиям» он отметил основные профессиональные качества нового министра спорта, высказался о лучших вратарях сезона КХЛ Данииле Исаеве и Илье Набокове, прокомментировал желание главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина возглавить сборную России, а также оценил вероятность независимости КХЛ от ФХР.

— Общались уже с новым министром спорта РФ?

— Я выступал на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, на котором была встреча с Михаилом Владимировичем Дегтяревым как кандидатом на пост министра спорта. И сказал большое спасибо всем работавшим ранее на этой должности людям — от Мутко до покидающего пост Олега Васильевича Матыцина. С ними у нас всегда был конструктивный контакт — и по линии профильного думского комитета, и по линии ФХР. Никаких проблем с взаимодействием у нас никогда не было — мы все в одной лодке, все ратуем за спорт, за то, чтобы наше население занималось физкультурой и спортом. Но принято решение, что теперь у нас будет новый министр спорта. Мы обсуждали его на заседании комитета.

— И к какому выводу пришли?

— Поскольку Михаил Владимирович до ухода на должность губернатора Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту, он не является для нашей сферы новым человеком. Он прошел уже большую школу. В качестве председателя комитета много взаимодействовал с Минспортом, имел с ним хороший контакт и знает, как работает наше профильное федеральное министерство. А как губернатор знает, что творится в регионах, какие там есть сегодня проблемы — они почти везде одинаковые. Поэтому Дегтярев — человек уже опытный. Теперь самое главное, чтобы у него была хорошая команда. Уверен, у него будет конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной думы — будем совместно работать.

— Какие ключевые проблемы ему надо будет решать?

— Их много. Надо больше строить стадионов. Инфраструктура должна быть. Потому что нашим президентом поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% населения страны занималось спортом. Одним из важных направлений является капитальный ремонт спортивных объектов. К сожалению, у регионов не хватает денег. Строят новые объекты, а на капитальный ремонт уже имеющихся объектов нет денег. Это один из главных вопросов.

— Как президент ФХР можете оценить вклад Дегтярева как губернатора в успехи хабаровского «Амура» в КХЛ? При нем ведь у клуба существенно увеличился бюджет и появилась возможность подписывать сильных игроков.

— Он во время общения с нами на заседании думского комитета привел в пример «Амур» как хорошую организацию. Они в клубе в два раза подняли окупаемость. Это хорошая работа. И в этом заслуга губернатора. Как мы видим, поднялись и спортивные показатели «Амура», и финансовые. Об этом говорил и Дегтярев, что при хорошей работе таких результатов можно везде добиться.

— Как вам прошедший сезон КХЛ и сборной России?

— Очень понравился сезон КХЛ. Много ярких напряженных матчей, много новых ярких имен. Очень конкурентная лига, много интересных команд. Но я рад тому, что мы увидели немало перспективной молодежи, которая громко заявила о себе. Считаю, что здесь сыграл роль и лимит на легионеров в три иностранца в одной команде. Когда его ввели два года назад, появилось сразу 40 дополнительных рабочих мест в клубах КХЛ для россиян. И это как раз дало шанс получить практику многим нашим парням и раскрыть свой потенциал на этом уровне. Надеюсь, эти ребята дальше будут прогрессировать, а в следующих сезонах появятся еще звездочки, которые в дальнейшем заиграют и в сборной России. И помогут ей победить на чемпионате мира, когда мы туда вернемся. Тем более вы сами видите, что сборная продолжает жить и играть. Уже не первый год ФХР совместно с Федерацией хоккея Белоруссии проводит матчи в регионах. В этом году мы видели полные трибуны в Омске, Туле. В прошлые два года подобные игры проводились в Челябинске, Красноярске и той же Туле. Еще в этом году молодежная сборная России провела турнир в Новосибирске, где играла с Белоруссией, Казахстаном, сборной Студенческой хоккейной лиги. Посещаемость очень высокая. И мы видим, что народ по-прежнему хочет видеть игры сборных.

— В контексте смены руководства Минспорта и интересов сборной как вы видите последние изменения в КХЛ? Речь о том, что следующий сезон завершится в конце мая, а не в конце апреля, как обычно. И возможно ли введение закона о независимости лиг от федераций, о котором в последнее время много говорят?

— Пока такого решения нет. Поэтому говорить о независимости лиг, в частности КХЛ, рано. Но я скажу, что у ФХР с КХЛ нет разногласий. Мы вместе работаем на одну цель — развитие хоккея в стране. Сильная лига — сильная сборная. Мы в одной лодке, работаем для страны, для болельщиков, для хоккея. Другое дело, что сборная объединяет всю Россию. За нее болеет вся страна. Что, кстати, показывали ее турне по регионам в последние годы, где стадионы были битком и люди искренне переживали за команду. А клубный хоккей — это немного другое. Он объединяет регионы. Кто-то болеет за ЦСКА, кто-то — за СКА, кто-то — за «Магнитку» и многие другие клубы. Но за сборную болеют все. Это престиж страны. И надо это учитывать. А так у нас разногласий с КХЛ нет. Иногда бывают вопросы, по которым мы расходимся, но в целом противоречий нет — все работают на одно дело.

— Как отреагировали на странный поступок IIHF, в своей графике на чемпионате мира убравшей достижения сборных СССР и России?

— Непонятная история. Не хочется это комментировать, но считаю это неправильным поступком IIHF. Она уже заявила, что это была ошибка. Но я сомневаюсь, что это просто ошибка. По крайней мере, за нее надо бы извиниться в полный рост. Нельзя так искажать историю.

— Итог плей-офф КХЛ закономерен?

— Да, «Магнитка» победила заслуженно. И «Локомотив» провел хороший сезон, дойдя до финала. Меня как вратаря радует, что голкиперы сыграли огромную роль в успехах обеих команд. И Илья Набоков в составе «Металлурга» прекрасно играл и заслуженно стал самым ценным игроком плей-офф, и Даниил Исаев превосходно действовал в составе Ярославля, закономерно получив приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

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— Вас, кстати, удивило, что его вручили ему, а не Набокову?

— Нет, не удивило. Все-таки звание лучшего вратаря сезона дают не только за плей-офф. Хотя Набоков, конечно, молодец — мы рады, что появилась такая звездочка в нашем хоккее. Илья действительно здорово отыграл. Но надо отыграть так весь сезон, чтобы быть лучшим вратарем. На протяжении всего сезона, всех матчей ты должен показывать свою лучшую игру — Исаев это и сделал.

— Какие основные качества выделите в игре Набокова и Исаева?

— Хорошая техника, жажда победы и настоящее мастерство. Повторюсь, от них многое зависело в успехах «Металлурга» и «Локомотива». Во времена СССР вратари были половиной команды. Сейчас та же ситуация. Иногда даже больше, чем половина команды. Без хорошей игры вратаря практически нереально дойти до решающих раундов плей-офф КХЛ.

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина заявил о желании в будущем возглавить сборную России. Как оцените его шансы?

— Всё в руках Андрея. Он провел отличную работу в прошедшем сезоне. И до этого здорово работал в «Северстали». Я очень рад, что у нас в России растут такие тренеры. И что тот же Андрей Владимирович теперь еще выиграл трофей, раскрыл столько молодых игроков. Очень непросто стать чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, но еще труднее удержать такие позиции. Посмотрим, как это получится у Разина. Если он стабильно будет поддерживать этот уровень, то в будущем ФХР рассмотрит его кандидатуру на пост главного тренера сборной и сможет положиться на него на чемпионатах мира и Олимпийских играх.