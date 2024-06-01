Овечкин порадовал своим приездом юных хоккеистов из Ульяновской области

Овечкин вместе с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком пообщался с подрастающим поколением, дал детям вдохновляющие напутствия и поделился секретами ледового мастерства.

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Также клубу достался уникальный подарок — игровой свитер сборной России, в котором Овечкин играл на одном из чемпионатов мира.