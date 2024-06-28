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23:04 (мск), источник: Sport24

Буре: Возвращение России в повестке IIHF даже не стоит. Есть неспортивные причины, по которым нас не допускают

Двукратный призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил, что вопрос возвращения России на международные турниры даже не рассматривается. Российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF в марте 2022 года после начала СВО на Украине.

Россия
Буре: «Возвращение России в повестке IIHF даже не стоит. Есть неспортивные причины, по которым нас не допускают» | Источник: РИА "Новости"

— Вы являетесь членом исполкома Международной федерации хоккея. В каком состоянии сейчас находится диалог ФХР с IIHF — есть ли понимание перспектив по возвращению на международную арену если не основной сборной, то хотя бы молодежной?

— Диалог, естественно, ведется. Приходится общаться. Это достаточно сложно, но мы делаем все возможное, исходя из той политической ситуации, которая существует сегодня в мире. Ближайший год мы точно пропустим, потому что в повестке даже не стоит возвращение российской сборной. Не все зависит от нас. Есть неспортивные причины, по которым международная федерация нас не допускает. IIHF сложно назвать независимой структурой. Есть «старшие товарищи», которые им говорят, что делать.

— Речь о политиках?

— Политики многое решают, да. При этом болельщики со всего мира хотят, чтобы россияне играли. Спортсмены из других стран тоже ждут возвращения нашей сборной — говорят, что с Россией любой турнир становится интереснее.

Но, как сказал наш президент, раньше спорт был вне политики, а теперь спорт, к сожалению, стал чистой политикой. Решают все не спортсмены и болельщики, — приводят слова Буре «Ведомости».

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