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Рекордсмен «Ак Барса» Лукоянов подписал контракт с «Юнисоном»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина, рекордсмен казанского «Ак Барса» по числу матчей в КХЛ за команду Артем Лукоянов стал игроком клуба «Юнисон», который в новом сезоне дебютирует во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на официальном сайте команды из Москвы.

Источник: Спорт РИА Новости

Сроки контракта с 35-летним форвардом не уточняются.

Лукоянов выступал за «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов и провел за казанцев 780 игр в КХЛ, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году он завоевал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина.

В начале августа «Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова из клуба, генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что форвард ушел из команды из-за личных проблем вне льда. СМИ сообщали, что у нападающего большое количество долгов, которые он не хочет возвращать, форвард задолжал разным людям 4,5 миллиона рублей.