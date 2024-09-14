Новая арена для фарм-клуба «Спартака» «Химика» может быть готова через 3−4 года

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство новой арены в подмосковном Воскресенске для фарм-клуба московского хоккейного клуба «Спартака» «Химика» начнется в следующем году и может завершиться через три-четыре года. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский.