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Новая арена для фарм-клуба «Спартака» «Химика» может быть готова через 3−4 года

«Химик» играет в одноименном ледовом дворце вместимостью 3 229 зрителей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строительство новой арены в подмосковном Воскресенске для фарм-клуба московского хоккейного клуба «Спартака» «Химика» начнется в следующем году и может завершиться через три-четыре года. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский.

В настоящее время «Химик» играет в одноименном ледовом дворце вместимостью 3 229 зрителей.

«Есть одобрение правительства Московской области, выделен бюджет. Стадион должен быть вместимостью на 5−5,5 тыс. человек. Рассматривается проект арены, а потом будем дальше двигаться», — сказал Каменский.

«По графику хотелось бы, чтобы он появился пораньше. Будет готов через три-четыре года, строительство может начаться уже в следующем году», — добавил он.

Подмосковная команда год назад стала победителем Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги. «Химик» входит в систему «Спартака».