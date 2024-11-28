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В «Сибирских снайперах» отреагировали на обвинения тренера в домогательствах к игрокам

Новосибирская «Сибирь» отреагировала на информацию о сексуальных домогательствах в клубе МХЛ «Сибирские снайперы».

Источник: Чемпионат.com

Тренера по ОФП Вадима Берестова подозревают в домогательствах в отношении двух хоккеистов команды.

«Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды “Сибирские снайперы” в правоохранительные органы г. Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову в пресс-службе «Сибири».‍.